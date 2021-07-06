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قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية.

ومنح العميد لاعبي زعيم الثغر راحة من التدريبات لمدة 5 أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، عقب خوض مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بالأمس، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية، الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها 7 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 32 غيرها.