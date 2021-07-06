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نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النادي الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

وأكد الفرنسي أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسؤولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع، لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينته بعد.

وأشار مستشار الكرة إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.