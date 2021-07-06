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أرقام مميزة لـ «زيزو» مع في الدوري

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أرقام مميزة لـ «زيزو» مع الزمالك في الدوري أرقام مميزة لـ «زيزو» مع في الدوري

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يعد أحمد سيد «زيزو» لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض في الموسم الحالي لمسابقة الدوري.

وقدم اللاعب مستويات متميزة مع الفريق في المباريات التي خاضها مع أبناء ميت عقبة.

وشارك «زيزو» في 26 مباراة مع القلعة البيضاء، وسجل 6 أهداف وصنع خمسة أهداف.

وسدد اللاعب 45 كرة بشكل عام منها 18 بين القائمين والعارضة.

ونجح «زيزو» في خلق 47 فرصة حقيقة للتسجيل، في حين مرر 1019 تمريرة، اكتمل منها 821، بنسبة دقة بلغت 81%، وراوغ اللاعب 40 مرة هذا الموسم من 62 محاولة، بدقة 65%.

وتسلم «زيزو» الكرة بشكل صحيح 896 مرة من إجمالي 908 بنسبة نجاح بلغت 99%، ليعد أكثر لاعبي الفريق تسلما للكرة بشكل سليم.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد أن خاض الأبيض ٢٧ مباراة، فاز في ١٨ مواجهة، وتعادل في ٧ مباريات، وخسر مرتين، حيث سجل الأبيض ٤٨ هدفاً، وتلقت شباكه ١٨ هدفاً.

المصرى اليوم

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