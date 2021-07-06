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نادر شوقي يوضح حقيقة عودة باسم مرسي ورفعت إلى ..

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نادر شوقي يوضح حقيقة عودة باسم مرسي ورفعت إلى الزمالك.. فيديو نادر شوقي يوضح حقيقة عودة باسم مرسي ورفعت إلى ..

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قال نادر شوقي وكيل اللاعبين، أنه يعمل مع باسم مرسي لاعب فريق المقاصة منذ يناير الماضي ويتوقع له خطوة كبيرة في الفتر ة المقبلة.

واستبعد شوقي فرصة عودة المهاجم الدولي إلى صفوف مجدداً وذلك بسبب التوجه الموجود داخل الإدارة الحالية برفض عودة اللاعبين القدامى.

وأضاف: «الاتجاه الحالي داخل الزمالك يرفض الاستعانة بلاعبين قدامى، سواء باسم مرسي أو أحمد رفعت الذي يتألق مع المصري».

ويقدم باسم مرسي مستويات جيدة خلال الموسم الحالي وهو ما جعل عدد من الجماهير تطالب بعودته إلى الفارس الأبيض خاصة بعد رحيل مصطفى محمد وتراجع مستوى مروان حمدي.

المصرى اليوم

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