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"الحمدي" يعرب عن تطلُّعه لقيام رجال الأعمال بينبع بدورهم ومسؤوليتهم المجتمعية

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من خلال تقديم الدعم للأنشطة الرياضية ومؤازرة المواهب الشابّة والمبدعين

أعرب رئيس غرفة ينبع بالنيابة مالك صالح الحمدي، عن تطلعه لقيام رجال الأعمال بالمحافظة بدورهم ومسؤوليتهم المجتمعية من خلال تقديم الدعم للأنشطة الرياضية ومؤازرة المواهب الشابة والمبدعين، لتمكينهم من المنافسة وتحقيق التميز على مستوى الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه بمبنى الغرفة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة نادي رضوى، علي بن مسلم الصبحي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر العروي.

وقدم "الحمدي" شكره وامتنانه لمحافظ ينبع سعد السحيمي، على دعمه وتشجيعه للأنشطة الرياضية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 التي كان لها أبلغ الأثر في نجاح نادي رضوى الرياضي، بتمثيل المحافظة في دوري الدرجة الثالثة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر العروي، أن ما يبذله محافظ ينبع من جهود ودعم لرفع مستوى المحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، دليل قوي على ما تحظى به ينبع من اهتمام كبير.

وأكد أهمية العمل على تواجد جميع الألعاب بالنادي في مراكز متقدمة، في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع الرياضة والشباب من ولاة الأمر حفظهم الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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