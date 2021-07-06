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في ظل غياب الرقابة.. تزايد اعترافات الأطفال من التحرش في الألعاب الإلكترونية

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في ظل غياب الرقابة.. تزايد اعترافات الأطفال من التحرش في الألعاب الإلكترونية في ظل غياب الرقابة.. تزايد اعترافات الأطفال من التحرش في الألعاب الإلكترونية
استياء الأهالي من بيع "ممنوعات" بالسوق السوداء وهذه معاناتهم

في ظل غياب الرقابة.. تزايد اعترافات الأطفال من التحرش في الألعاب الإلكترونية

أوصت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أولياء الأمور، باختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة حسب التصنيف العمري المعتمد من الهيئة، مؤكدة أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم، والتعرف على قصتها لاختيار اللعبة الأنسب لهم، مشددة على ضرورة الرقابة المستمرة لهم؛ ليكونوا على دراية عن محتواها وتصنيفها.

وبثت قناة "" في "نشرة النهار" تقريراً يظهر من خلاله تزايد اعترافات بعض الأطفال من "البيدوفيليا" (التحرش أو الاعتداء على الأطفال)، واستياء عدد من أولياء أمور من بيع ألعاب ممنوعة في السوق السوداء.

وأوضحت إحدى وليات الأمور أنها بادرت باستبعاد لعبة البلايستيشن من المنزل بعد تزايد عمليات التحرش في الألعاب الإلكترونية التي يسهل من خلالها التواصل مع الآخرين، وخصوصاً أن الطفل يكون وحيداً في غرفته ولا تعلم من الشخص الآخر الذي يلعب معه وما يدور بينهما؛ هل هو يتحرش به لفظياً أو بأشياء أخرى لا تعرفها، وربما قد تكون صورًا يتعرض الطفل بسببها للابتزاز.

وقال مواطنان إن اللعبة الممنوعة موجودة في الأسواق بشكل مخفي، وتعطى لأي شخص بسعر مرتفع، ولا ينبغي للأطفال الانسياق وراءها.

من جانبها، قالت المستشارة الأسرية والتربوية الدكتورة الهنوف الحقيل: "لا بد من استحداث مواد في التعليم توعي الأطفال وتحذرهم من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا من الحياة، فلابد من تسليط الضوء للتوعية والتوضيح أكثر، ورفع سقف الوعي لدى الوالدين للتعامل مع هذه الأجهزة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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