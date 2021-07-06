صحيفة تركية : ديانج يقترب من جالاتا سراي

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أصبح آليو ديانج لاعب النادي الأهلي على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إلى صفوف جالاتا سراي التركي وذلك بحسب ما أوردته تقارير صحفية اليوم.

وقدمت إدارة النادي التركي عرضاً تبلغ قيمته 4 ملايين يورو فيما تريد الإدارة المصرية مضاعفة المبلغ إلى 8 ملايين يورو.

وأبلغ فاتح تريم مدرب الفريق الأول، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع آليو ديانج لتعويض التراجع الذي يشهد مركز الوسط المدافع خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة «takvim» فإن النادي التركي سيستمر في المفاوضات مع نظيره المصري لحسم الصفقة والتوصل إلى قيمة مادية تُرضي الجميع.

ويقدم آليو ديانج مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة وهو ما ساعد في بلوغ النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا والتتويج بالسوبر القاري على حساب نهضة بركان المغربي.