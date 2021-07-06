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بث مباشر .. مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

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بث مباشر .. مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020 بث مباشر .. مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

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تنتظر جماهير كرة القدم في العالم مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب ايطاليا ومنتخب اسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، في إحدى المباريات الكلاسيكية في الألفية الجديدة والتي تشهد ندية كبيرة بين الغريمين وتحرص الجماهير على مشاهدتها في بث مباشر.

موعد مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

مباراة منتخبي إسبانيا وإيطاليا على ويمبلي.

مشوار الفريقين في بطولة يورو 2020.

تأهل منتخب إيطاليا كأول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وتغلب على النمسا في دور 16 كما فاز على بلجيكا في ربع نهائي البطولة.

أما منتخب إسبانيا فقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط وتغلب على سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا و التشكيل المتوقع.


ما هو موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020؟
موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020؟
قنوات بي إن سبورتس تنقل مباريات يورو 2020 في المنطقة العربية على قناة beIN Sports HD 1 Max.

تشكيل إيطاليا

جيانلويجي دوناروما
إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي
ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا
لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا

..

تشكيل اسبانيا
أوناي سيمون
إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا - جوردي ألبا
سيرجيو بوسكيتس - كوكي - بيدري
داني أولمو - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا

المصرى اليوم

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