نائب المصري يخمد ثورة غضب اللاعبين

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وعد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، بحل أزمة مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وكان لاعبو المصري هددوا بعدم النزول إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري، تواصل مع اللاعبين، ووعدهم بحل أزمة مستحقاتهم والتي تقدر بشهرين، حيث لم يحصلوا عليها منذ شهر إبريل الماضي.

وأكد نائب المصري للاعبين أنه سيتم وضع المبالغ المالية المستحقة في حساباتهم، قبل استئناف الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

ويعود المصري للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، استعدادًا لمواجهة المقاولون، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.