جومانا مراد تتخطى حزنها بالاستعانة بالسوشيال ميديا

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تحاول الفنانة جومانا مراد تخطى أحزانها على فقدان طفلتها الرضيعة، التي توفيت مؤخرا عن عمر 7 أشهر فقط، بالتفاعل مع الجمهور بشكل مستمر ويوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت «جومانا» عدة صور جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع «إنستجرام»، بوجودها في أحد المطاعم ويبدو أنها في سهرة خاصة، لتلفت أنظار جمهورها ومتابعيها في تخطيها مرحلة الحزن بعد فقدان طفلتها، وأصبحت توثق هذا بوجودها بشكل مستمر على السوشيال ميديا، وأيضا بتواجدها مع زملائها من الوسط الفنى، بتدوين بعض التعليقات للذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الجذابة والأنيقة، بينهم هدى المفتى، روجينا، بدرية طلبة، فريال يوسف، شمس، مى العيدان، وديمة الجندى.

ووثَّقت جومانا لقاءً جمعها مصادفةً بالمطرب العراقى سيف نبيل، داخل عيادة طبيب الأسنان ماجد ناجى، حيث رفضت أن تمر تلك اللحظة من دون حديث يجمعهما.

ونشرت جومانا مراد مقطع فيديو، تتغزل في سيف نبيل وماجد ناجى عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكتبت: «أنا كل العالم راح يحسدنى اليوم.. أنا مع أحلى شابين».. كما علقت على الفيديو قائلة: «شكر كتير كبير لصديقى الدكتور المبدع مجد ناجى وللمطرب النجم الغالى سيف نبيل بتنمالكم النجاح المستمر والتألق».

كانت جومانا قد بدأت التفاعل مع جمهورها مجدداً في 26 يونيو الماضى فقط، منذ وفاة طفلتها، حيث نشرت صوراً جديدة لها أطلت فيها بالأبيض، وكانت ملامح الحزن مازالت واضحة عليها.