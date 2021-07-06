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عمرو وهبة يدعم دنيا سمير غانم فى محنة والدتها

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عمرو وهبة يدعم دنيا سمير غانم فى محنة والدتها عمرو وهبة يدعم دنيا سمير غانم فى محنة والدتها

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وجه الفنان عمرو وهبة رسالة مؤثرة للفنانة دنيا سمير غانم، معبرا عن مساندته لها ودعمه للفنانة دلال عبدالعزيز التي تمر بمحنة قاسية ولم تعلم حتى وقتنا الحالى بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

ونشر وهبة صورة تجمعه بدنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمى بموقع «إنستجرام»، وعلق على الصورة: «وحشتينا ووحشتى كلها، ربنا يقويكى ويطمنك على أستاذة دلال وترجعوا البيت سوا قريب».

ومؤخرا، كشف الإعلامى محمد على خير تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز التي تشغل بال محبيها.

ولاتزال «دلال» تخضع للعلاج في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات مصر الجديدة، حيث تعالج من تليف بالرئة، أحد مضاعفات الذي أصيبت به في إبريل الماضى.

وشارك عمرو وهبة في مسلسل «فى بيتنا روبوت» الذي لعبت بطولته دلال عبدالعزيز وهشام جمال وليلى أحمد زاهر وحقق نجاحا كبيرا.

المصرى اليوم

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