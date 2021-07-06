رئيس وزراء لبنان: بلادنا وشعبنا على شفير الكارثة

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حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، حسان دياب، الثلاثاء، من أن بلاده وشعبه «على شفير الكارثة» بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية فيها، ودعا «دياب» المجتمع الدولى للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

ووصف البنك الدولى الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد فى التاريخ الحديث، وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وتحول الغضب من نقص الوقود إلى مشاجرات فى محطات البنزين، وبدا أن رئيس الوزراء فى حكومة تصريف الأعمال يحذر من احتمال نشوب المزيد من الاضطرابات.

وقال دياب فى كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية فى بيروت: «الصورة أصبحت واضحة: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة»، وأضاف: «لبنان يعبر نفقًا مظلمًا جدًا، وبلغت المعاناة حدود المأساة، فالأزمات الحادة التى يعيشها اللبنانيون، على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية، تدفع الوضع فى لبنان نحو الكارثة الكبرى التى تتجاوز تداعياتها أى قدرة على الاحتواء، وبالتالى نصبح أمام واقع لبنانى مخيف».

ويتولى دياب حكومة تصريف أعمال منذ استقالته فى أعقاب الانفجار الكارثى فى مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على حكومة جديدة.

وفيما يتعلق باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولى، قال دياب: «لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى لتطبيق خطة التعافى التى وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتّب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها».

وفى الشهر الماضى، حمّل مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى زعماء لبنان المسؤولية عما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية، وقال إن بعضهم قد يتعرض لعقوبات إذا استمر تعطيل خطوات تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات. وقال دياب: «أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرًا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبنانى، لأن الضغوط التى تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبنانى وحده ثمنًا باهظًا يهدد حياته ومستقبله، كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة فى العالم»، ودعا دياب المجتمع الدولى لإنقاذ لبنان، وحذر من أن هناك أيامًا قليلة تفصل بين البلاد وحدوث انفجار مجتمعى، وأضاف أنه ينبغى عدم معاقبة الشعب اللبنانى على فساد الآخرين، وأضاف: «ما ذنب اللبنانيين ليدفعوا الثمن الصعب؟ هل المطلوب أن يموت اللبنانيون على أبواب المستشفيات فى الطريق إلى محاسبة الفاسدين؟».

وقال دياب: «نحن نجتمع هنا فى شوارع لبنان طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود، وهناك من يفتش فى الصيدليات عن حبة دواء وعن علبة حليب أطفال، أما فى البيوت فاللبنانيون يعيشون دون كهرباء، التى يهدد انقطاعها شبه الدائم حياة المرضى فى المستشفيات»، وأوضح: «لبنان يعبر نفقًا مظلمًا جدًا، وبلغت المعاناة حدود المأساة، فالأزمات الحادة التى يعيشها اللبنانيون، على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية، تدفع الوضع فى لبنان نحو الكارثة الكبرى التى تتجاوز تداعياتها أى قدرة على الاحتواء، وبالتالى نصبح أمام واقع لبنانى مخيف»، وقال: «أنا أدعو العالم لإنقاذ لبنان، وأناشد الأشقاء والأصدقاء أن يقفوا إلى جانب اللبنانيين.

وفى الوقت نفسه، قال مصرف لبنان المركزى، مساء أمس الأول، إنه سيدفع ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والطحين، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حاكم مصرف لبنان المركزى، رياض سلامة، قوله فى بيان: «سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الاعتمادات والفواتير التى ستُقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتى تتعلق بالأدوية، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقًا للأولويات التى تحددها وزارة الصحة العامة استنادًا إلى قرار الحكومة يوم الجمعة الماضى، ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار، يغطى أيضًا مستوردات أخرى بما فيها الطحين بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية».

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، أن محتجين اعتصموا امام وزارة الطاقة والمياه فى كورنيش النهر، اعتراضًا على سياسة التقنين الكهربائى، وعمدوا الى قطع طريق المرفأ- الأوتوستراد السريع، مما أدى إلى تفاقم أزمة السير.