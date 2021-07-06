قمة «صينية- ألمانية- فرنسية» تبحث المناخ وحقوق الإنسان

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عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصينى شى جينبينج قمة عبر الفيديو، فى وقت متأخر مساء أمس الأول، تناولت قضايا تتعلق بالتغير المناخى، والتحديات الصحية، واستئناف الرحلات الجوية.

وطالب ماكرون وميركل الرئيس الصينى بوقف تمويل محطات الطاقة التى تعمل بالفحم الحجرى، وأن تدعم تحالف الطموح العالى للطبيعة والشعوب لحماية التنوع البيولوجى، وعبَّرا عن قلقهما من وضع حقوق الإنسان وضرورة مكافحة العمل القسرى فى الصين، وحث الزعيمان الأوروبيان بكين على دعم اقتراحهما بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى لإفريقيا، لتصل إلى 100 مليار دولار، وطالب ماكرون وميركل بإعادة الرحلات الجوية، وتراجعت الرحلات الجوية من الصين إلى فرنسا من أكثر من 100 رحلة أسبوعيًا قبل الجائحة إلى 6 رحلات أسبوعيًا حاليًا.

وكانت قضايا المناخ والصحة فى محور مناقشات القادة الثلاثة، خلال اجتماعهم الأخير الذى انعقد افتراضيًا فى منتصف إبريل الماضى، فى حين عرقل البرلمان الأوروبى معاهدة الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبى والصين، وأشار ماكرون وميركل إلى «التوقعات الأوروبية للوصول إلى الأسواق الصينية» للشركات الأوروبية «بشروط منافسة عادلة»، وفقًا للرئاسة الفرنسية «الإليزيه».

وفى المقابل، دعا الرئيس الصينى دول الاتحاد الأوروبى إلى توفير بيئة عادلة و«غير تمييزية» للشركات الصينية وبناء علاقة مستقرّة ومتوازنة بين الدول الكبرى، وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الحكومية بأنّ الرئيس الصينى دعا إلى علاقة مستقرّة ومتوازنة بين الدول الكبرى، ونقلت صحيفة «نيو تشاينا» الصينية عن «شى» قوله إنّ «أكثر ما تريده الصين هو أن تتطور بدلًا من أن تحلّ محل الآخرين».

وشدد الرئيس الصينى على أن الجائحة لم يتم التغلب عليها بعد، وأن آفاق التعافى لاتزال غير مؤكدة، حسبما أفاد التليفزيون الصينى العام. ودعت بكين أوروبا إلى زيادة دعمها لإفريقيا، مشيرة إلى أنها قدمت لقاحات إلى 40 دولة، وأضاف شى: «نأمل أن يلعب الجانب الأوروبى دورًا أكثر إيجابية فى الشؤون العالمية، وأن يُظهر استقلالًا استراتيجيًا حقيقيًا، وأن يحمى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار فى العالم».