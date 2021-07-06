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تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا

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روسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا
تابعة لشركة نقل محلية وكان على متنها 28 شخصًا

روسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة

عثرت فرق البحث على حطام طائرة ركاب من طراز "أن-26" تابعة لشركة نقل روسية محلية على متنها 28 شخصًا، كانت في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وانقطع الاتصال بها.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحطام عُثر عليه على بعد 3.8 كيلومترات من مطار بلدة بالانا، موضحةً أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها؛ مما أدى إلى تحطمها.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من على متن الطائرة "أن-26" وهم 22 راكبًا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، إثر تحطم الطائرة في أقصى شرق .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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