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أمير مكة: محافظات المنطقة ‏تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي

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خلال ترؤسه اجتماعًا بحضور وكيل وزارة السياحة وعدد من المسؤولين

أمير مكة: محافظات المنطقة ‏تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم؛ اجتماعًا، بحضور وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمنطقة الأمير سعود بن نهار بن سعود، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقال الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع: إن محافظات المنطقة ‏تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي؛ ما يساعد على المُضي قُدمًا في ‏تنميتها سياحيًّا وتطويرها.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على أهداف مجلس التنمية السياحي، والذي يعمل على تطوير قطاع السياحة، وتنظيم الجهود المتعلّقة بتنفيذ خطط تطويره، إلى جانب تنظيم الجهود المتعلّقة بالمبادرات ومتابعة تنفيذها.

كذلك رفع مستوى الوعي العام بأهمية تنمية السياحة، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع السياحي، والمساهمة الفاعلة في توفير التسهيلات اللازمة.


ويعمل المجلس على تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي.

أمير مكة: محافظات المنطقة ‏تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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