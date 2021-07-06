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مهند لاشين: انضمامي للزمالك في يد كارتيرون

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مهند لاشين: انضمامي للزمالك في يد كارتيرون مهند لاشين: انضمامي للزمالك في يد كارتيرون

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كشف مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن تفاصيل مفاوضات نادي معه، من أجل انضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهند لاشين في تصريحات تليفزيونية :«مفاوضات نادي الزمالك معي شفوية ولم ترتق حتى الآن إلى الرسمية، حيث لم يتواصل معي أي من مسؤولي القلعة البيضاء»، مضيفًا: «في حال وجود مفاوضات، ستكون عن طريق تامر النحاس، وكيل أعمالي».

وأضاف: «اللعب لنادي الزمالك شرف كبير جداً، وارتباط اسمي بالنادي يرفع من قيمتي، لكن لم يصل عرض رسمي حتى الآن»، مضيفًا :«هناك 4 لاعبين آخرين مرشحين لتدعيم خط وسط القلعة البيضاء، الموسم المقبل، والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، هو الذي سيتخذ القرار النهائي».

وتابع :«إذا ارتديت قميص الزمالك، هموت نفسي، في التدريب لكي أشارك بشكل أساسي مع الفريق»، مضيفًا :«لا يوجد لاعب يستطيع تعويض لاعب آخر، كل لاعب له مميزاته».

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