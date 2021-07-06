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محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح غدًا بإجمالي 237 ألف طن

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محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح غدًا بإجمالي 237 ألف طن محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح غدًا بإجمالي 237 ألف طن

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه تقرر إنهاء موسم توريد محصول القمح للموسم الحالي2020/2021، اعتبارا من نهاية عمل غدا الأربعاء، مشيراً إلى قرار وزارة والتجارة الداخلية رقم 122، والذي تضمن الإشارة إلى إنهاء موسم التوريد وإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية عقب انتهاء أعمال توريد غدًا الأربعاء، على أن يتم سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني وطبقاً لنسب الخلط المقررة.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى نجاح موسم التوريد لهذا العام والذي بدأ منذ 15أبريل الماضى،حيث بلغ إجمالى الكميات الموردة على مدار الموسم 237 ألف طن بكافة مواقع الاستلام والتخزين،وبزيادة 37 ألف طن عن المستهدف لهذا العام، لافتاً إلى إن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح زادت عن 123 ألف و400 فداناًعلى مستوى المحافظة،فيما بلغت إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بالمراكز والمدن.

وأثنى المحافظ على الجهود التي بذلتها اللجنة المشرفة على توريد القمح والتي تم تشكيلها برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء ،والتي قامت بالإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بمواقع التخزين،وذلك ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ولإنجاح الموسم.

المصرى اليوم

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