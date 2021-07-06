«الداخلية» تواصل فعاليات «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة (صور)

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وصلت وزارة الداخلية، الثلاثاء، فعاليات المرحلة الـ18 من مبادرة: «كلنا واحد»، والتي أُطلقت الإثنين قبل الماضي، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية استراتيجية، وأساسية، ولحوم الأضحية، ومستلزمات طبية وقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تيسيرًا على المواطنين.

جاء ذلك، بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى: خير زمان – هايبر وان – سبينيس- كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى- هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله، بإجمالى 755 فرع على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها، تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021م، واستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد والحد من تداعياته.

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