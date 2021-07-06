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"فلكية جدة": "الزهرة" يزين الأفق الغربي بعد غروب الشمس

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"فلكية جدة": "الزهرة" يزين الأفق الغربي بعد غروب الشمس "فلكية جدة": "الزهرة" يزين الأفق الغربي بعد غروب الشمس
في ظهور متلألئ يسمى بـ"نجمة المساء" يُرى للراصد بالعين المجردة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة أن كوكب الزهرة عاد إلى سماء المساء يزين الأفق الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو ظلمة الليل في ظهور متلألئ يسمى بـ"نجمة المساء"، حيث لمعانه في شهر يوليو 2021 يبلغ (-3.9) وهو حاليًا أكثر سطوعًا 200 مرة من المريخ الموجود ظاهريًا بالقرب منه.

وسيظهر الزهرة للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة وعند رؤيته من خلال تلسكوب متوسط يلاحظ أن قرصه في مرحلة الأحدب مضاءً بنسبة 88% بنور الشمس في الوقت الحالي.

وبعد فصل الصيف سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال بحلول شهر ديسمبر مع زيادة في حجم قرصة الظاهري، وفي النهاية سيضيع في وهج نور الشمس.

وبشكل عام سيسطع كوكب الزهرة في أبهى حلة في سماء بداية الليل لبقية هذا العام 2021، وسيصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر 2021، ويكون في أعظم تألق له باعتباره "نجمة" المساء.

أما المريخ، على الرغم من كونه كوكبًا مسائيًا نظريًا حتى أكتوبر 2021، فمن المحتمل أن يختفي عن الأنظار بحلول أغسطس 2021، ففي ذلك الوقت يتوقع أن يطمس توهج شفق المساء الكوكب الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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