"الشؤون الإسلامية" وأوقاف صالح الراجحي توقّعان مذكرة لتفعيل القطاع غير الربحي.. غداً

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تتضمن الاتفاق على التعاون في إنشاء وترميم المساجد والمدارس والمراكز الدعوية

توقّع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، غداً بمقر الوزارة في الرياض، مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل دور القطاع غير الربحي؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون المثمر بين الطرفين، وانطلاقاً من قول الله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"، كما اتفق الطرفان بتكوين لجنة مشتركة بينهما لمتابعة تنفيذ مواد المذكرة، وتقويمها ومراجعة الإنجازات المتحققة واقتراح طرق التنفيذ المناسبة.

ونصّت المذكرة على عدد من المواد للتعاون المشترك، ومنها تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وإنشاء وترميم المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، والمسابقات والأنشطة والبرامج الدعوية، والتدريب والتطوير، والطباعة والنشر والترجمة.

وحددت المذكرة الأدوار التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بالإشراف والتنفيذ للبرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها وإعداد تقرير سنوي يبين ما تم إنجازه والمعوقات والمقترحات المناسبة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تأطير التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والجهات الحكومية تتويجاً لمنظومة التكامل والتعاون مع المؤسسات المانحة والخيرية مواكبة لرؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.