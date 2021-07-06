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جامعة حائل تعلن استقبال طلبات القبول ببرنامج الدراسات العليا

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جامعة حائل تعلن استقبال طلبات القبول ببرنامج الدراسات العليا جامعة حائل تعلن استقبال طلبات القبول ببرنامج الدراسات العليا
في مرحلتَي الدبلوم ‏العالي ‏والماجستير وحتى 4 ذي الحجة

جامعة حائل تعلن استقبال طلبات القبول ببرنامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة حائل ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، اليوم، استقبال طلبات القبول ببرنامج ‏الدراسات العليا للطلاب والطالبات ‏في مرحلتي الدبلوم العالي والماجستير للعام الجامعي ‏‏1443هـ، التي تستمر حتى 4 ذي الحجة.‏

وأوضحت الجامعة أن برامج الماجستير تشتمل على "الماجستير التنفيذي في ‏الرياضيات المالية والأمن السيبراني واللغة والنحو والصرف والأشعة التشخيصية ‏وماجستير العلاجية، وكذلك الذكاء الاصطناعي التنفيذي والعلوم في الأحياء وعلم ‏الأمراض وعلوم وتقنيات النانو.


وأضافت أن البرامج تشمل أيضًا مناهج وطرق تدريس الرياضيات ‏وطرق اللغة العربية والهندسة الكهربائية وتقنيات التعليم ونظم المعلومات الجغرافية ‏‏(‏GIS‎‏) وماجستير الإرشاد النفسي ودبلوم الموارد البشرية.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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