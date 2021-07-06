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تسجيل أكثر من 380 ألف منتج عبر منصة سابر في النصف الأول من 2021

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تسجيل أكثر من 380 ألف منتج عبر منصة سابر في النصف الأول من 2021 تسجيل أكثر من 380 ألف منتج عبر منصة سابر في النصف الأول من 2021
تسهم في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات

تسجيل أكثر من 380 ألف منتج عبر منصة سابر في النصف الأول من 2021

أعلنت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة تسجيل أكثر من 380 ألف منتج خلال النصف الأول من هذا العام 2021م، كما تجاوز عدد شهادات مطابقة المنتجات المسجلة 150 ألف شهادة، إضافة إلى أكثر من 260 ألف شهادة إرسالية، وبلغ عدد التجار المسجلين في المنصة 5 آلاف تاجر.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أنه على صعيد التجاوب مع المستفيدين وتوضيح النقاط وتقديم الدعم الفني لمستخدمي المنصة، فقد تجاوز عدد المكالمات الواردة أكثر من 24 ألف مكالمة جرى خلالها الرد على الاستفسارات ومعالجة الطلبات.

وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من المستوردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات الاستهلاكية إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر

فيما تسهم المنصة في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والحد من المنتجات المغشوشة، كما تهدف إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر saber.sa، كما نوهت بتقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني eCare@saber.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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