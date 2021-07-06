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إعلان نتيجة الدائرة الانتخابية المرشح فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

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إعلان نتيجة الدائرة الانتخابية المرشح فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إعلان نتيجة الدائرة الانتخابية المرشح فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

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قالت المستشارة في مكتب الاتصالات في المجلس الإثيوبي للانتخابات، سوليانا شميلس، إن جميع الدوائر الانتخابية قد سلمت نتائج الانتخابات إلى مجلس ادارة الانتخابات، مضيفة أن النتائج النهائية سيتم الكشف عنها من قبل المجلس في نهاية هذا الأسبوع، وفقا لوكالة «فانا» الإثيوبية.

وأضافت سوليانا في بيان، الثلاثاء، أن «آخر 30 دائرة انتخابية قدمت نتائج الاقتراع إلى المجلس، وأنه سيتم التحقق من جميع النتائج التي تم جمعها من قبل رئيسة المجلس الانتخابي السيدة برتوكان ميدقسا».

وبحسب البيان، حقق رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد فوزًا كبيرًا في غوما رقم 2 بمنطقة جيما في إقليم أوروميا، حيث تنافس بها ثلاثة أحزاب وهي حزب أزيما وحزب حبير وحزب الازدهار، وحصل رئيس الوزراء في الإنتخابات الفرعية على 76 ألفا 892 صوتا ممثلا عن حزب الازدهار الحاكم.

ولا يزال مجلس الانتخابات الإثيوبي يعلن النتائج الأولية في عدة مؤتمرات صحفية متتالية عن الفائزين بالدوائر الانتخابية للبرلمان الإثيوبي ومجالس الأقاليم.

المصرى اليوم

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