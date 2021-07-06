درجة الحرارة تصل 43 غدًا.. والأرصاد تحذر من سوء الطقس خلال الأسبوع

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع وحتى بدايات الأسبوع المقبل ويرفع تزايد درجات الرطوبة النسبية من الاحساس بدرجة الحرارة في مصر.

وأوضح تقرير حالة الطقس غدًا إن غدًا يقترب من الطقس اليوم في القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

تصل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر غدًا إلى 43 درجة في أسوان والأقصر وأبوسمبل وإدفو في جنوب مصر، وتكون أقل درجة حرارة في مصر للعظمي غدًا في إلى 29 درجة في مطروح.

وتكون حالة الطقس معتدلة رطبة خلال الليل على القاهرة الكبري وجميع أنحاي الجمهورية، ويقلل نشاط الرياح ليلاً من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة النسبية على القاهرة وفى السواحل الغربية.

يكون البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع والرياح شمالية غربية.

وتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح من أبرز الظواهر الجوية غدًا، والتي تتكون على الطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة العظمي في القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شبه ثابتة عند 36 عظمي و38 محسوسة في القاهرة، و30 عظمي و33 محسوسة في السواحل الشمالية، و38 عظمي و41-42 في جنوب سيناء، و38 عظمي و40-41 محسوسة في شمال الصعيد، وتظل درجات الحرارة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع في جنوب سيناء وتظل العظمي 43 درجة والمحسوسة 45 درجة، بينما تنخفض يومي السبت والأحد العظمي إلى 42 درجة ويوم الإثنين إلى 41 درجة، بينما تنخفض درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة يومي السبت والأحد و42 درجة يوم الإثنين.

يرفع ارتفاع درجة الرطوبة النسبية من الاحساس بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن الدرجات المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 36 للعظمي و24 للصغري، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة درجتين عن درجة الحرارة العظمي لتصل إلى 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 30 درجة والصغري 24 درجة بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 33 درجة.

تصل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر غدًا إلى 43 درجة في الأقصر وأسوان وأبوسمبل وإدفو، وترتفع درجة الحرارة المحسوسة في تلك المناطق بمقدار درجتين لتصل إلى 45 درجة، بينما تكون الصغري 27 درجة في الأقصر، و28 درجة في أسوان وإدفو، و29 درجة في أبوسمبل.

وتكون درجة الحرارة في الوادي الجديد 42-27، سوهاج 39-26، قنا 40-26، أسيوط 38-24، الفيوم 37-24، بني سويف 37-25، المنيا 37-24، شلاتين 37-27، حلايب 35-29، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-27، الطور 35-25، العريش 33-24.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في طنطا 34-24، دمنهور 33-24، شبين الكوم 35-24، بلطيم 30-24، سيوة 39-22، السلوم 31-22، دمياط 31-24، بورسعيد 32-24، المنصورة 35-24، الزقازيق 36-24، السويس 36-25، الاسماعيلية 36-23، رفح 32-23 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة بالإضافة إلى أسوان وإدفو وأبوسمبل والأقصر كما يلي: الوادي الجديد 44 درجة، قنا 42 درجة، شرم الشيخ والغردقة وشلاتين وسيوة ونويبع 41 درجة، ورأس سدر ومرسي علم وأسيوط وسوهاج وأبورماد 40 درجة.