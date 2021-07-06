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محمد صبحي ينفي تقديم مسلسلا بعنوان «شرطة الأخلاق»: أعود للدراما مع أحمد عوض

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محمد صبحي ينفي تقديم مسلسلا بعنوان «شرطة الأخلاق»: أعود للدراما مع أحمد عوض محمد صبحي ينفي تقديم مسلسلا بعنوان «شرطة الأخلاق»: أعود للدراما مع أحمد عوض

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نفي الفنان محمد صبحي تقديمه مسلسل بعنوان «شرطة الأخلاق» كما تردد على السوشيال ميديا وبعض المواقع وأكد أنه بصدد العودة للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات ولكن من خلال مسلسل لم يستقر على اسمه بعد يتعاون فيه مع الكاتب أحمد عوض الذي كتب له من قبل مسلسلي «رحلة المليون» و«سنبل بعد المليون» .

وأكد صبحي أن مسلسله القادم سيكون خلال عام 2022 لأنه في الفترة الحاليا مشغول بتقديم عروض مسرحية على مسرحه بمدينة سنبل ويجري حاليا البروفات النهائية لمسرحية «نجوم الظهر» وبعدها مسرحية أخرى بعنوان «عيلة اتعملها بلووووك» .

مسرحية «نجوم الظهر» إخراج وبطولة وتأليف النجم الكبير محمد صبحي بمشاركة من الكاتب أيمن فتيحة وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبدالله حسن وديكور محمد الغرباوى، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، عبدالرحيم حسن، جيهان قمري، منير مكرم، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.

المصرى اليوم

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