أصالة في تصريح جريء: تجاوزت آلامي ورجعت قوية.. استنوا حفلي في عيد الأضحى

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تستعد المطربة السورية أصالة لحفل بأبوظبي، 22 يوليو الجاري، في عيد الأضحى، وروجت أصالة للحفل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت: «ح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته».

وأضافت: «بمحبتكم أنا قويّه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديده، ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوه حلوه وأعياد.

وتابعت: «اخترت لكم بدقّة مايعبّر عن امتناني وتقّديري لبالغ اهتمامكم، أكرّر التّعبير عنّ بالغ شوقي لهذا الموعد».