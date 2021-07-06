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أصالة في تصريح جريء: تجاوزت آلامي ورجعت قوية.. استنوا حفلي في عيد الأضحى

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أصالة في تصريح جريء: تجاوزت آلامي ورجعت قوية.. استنوا حفلي في عيد الأضحى أصالة في تصريح جريء: تجاوزت آلامي ورجعت قوية.. استنوا حفلي في عيد الأضحى

لاقتراحات اماكن الخروج

تستعد المطربة السورية أصالة لحفل بأبوظبي، 22 يوليو الجاري، في عيد الأضحى، وروجت أصالة للحفل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت: «ح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته».

وأضافت: «بمحبتكم أنا قويّه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديده، ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوه حلوه وأعياد.

وتابعت: «اخترت لكم بدقّة مايعبّر عن امتناني وتقّديري لبالغ اهتمامكم، أكرّر التّعبير عنّ بالغ شوقي لهذا الموعد».

المصرى اليوم

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