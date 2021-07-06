«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

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أدانت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان قيام السلطات الإثيوبية باعتقال 12 صحفياً في منصتين إعلاميتين على الإنترنت في اليومين الماضيين.

ونقلت الشبكة في بيان لها، عن جريدة «أديس ستاندرد» الإثيوبية قيام قوات الشرطة الفيدرالية بالقاء القبض على الصحفيين من بينهم أبيبي بايو ويايسو شيميلز من Ethio -Forum، وهو منفذ إخباري على موقع Youtube.

ومن بين الصحفيين الذين اعتقلوا هذا الأسبوع، بيكالو الأميرو من شركة «أولو ميديا» ويايسو شيميليس من «إثيو فوروم»، سبق اعتقالهم في أوقات مختلفة ثم أطلق سراحهم بكفالة.

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، فإن أبيبي بايو، المراسل في المنفذ الإخباري Ethio Forum على موقع يوتيوب «تعرض للاعتداء والخطف من قبل رجال مسلحين».

ونقلت الصحيفة عن محاميهم ان السلطات الأمنية الإثيوبية منعتهم من الحديث مع موكليهم وقيامها باحتجازهم دون الخضوع إلى تحقيق، فيما تحدثت مصادر أمنية عن قيام السلطات بتوجيه اتهامات بانتمائهم لجماعة إرهابية للصحفيين.

وأكدت الشبكة أن النظام الإثيوبي يتعمد تجاهل قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالتعامل مع الصحفيين خاصة خلال فترة الانتخابات وضروة التحلى بالشفافية والنزاهة لافته إلى أن هذا التطور المثير للقلق يتعارض مع التزامات السلطات الإثيوبية بضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

واعتبرت أن ما تقوم به السلطات الاثيوبية ضد الصحفيين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعى من المعارضين يشكك في نتائج شرعية ومصداقية انتخابات 2021، محذرة من مغبة إعلان السلطات الإثيوبية فوز الحزب الحاكم بقيادى رئيس الوزراء ابى أحمد بالانتخابات على الشارع الإثيوبي في ظل الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية وتأخر إعلان النتائج لمده تقارب الأسبوعين وحديث المراقبين الدوليين والإثيوبيين عن غياب العدالة والتنافسية في الانتخابات حيث لجأ الحزب الحاكم إلى استخدام السلطات الفيدرالية لسجن العديد من قادة أحزاب المعارضة الرئيسية قبل أشهر من التصويت.

وأشار البيان إلى أن منطقة أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا شهدت إغلاق السلطات لمكتبا الحزبين السياسيين الرئيسيين مما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات وكذلك عدم إجراء الانتخابات في إقليم تيجراى بسبب ما شهده من جرائم ضد الإنسانية وتفشى المجاعة بين سكانه مما ترك ما يقرب من 20 ٪ من الإثيوبيين المؤهلين غير قادرين على المشاركة في الاقتراع وهو ما يرجح لجوء الجماعات المحرومة من المشاركة السياسية إلى مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة .

أفادت الشبكة نقلا عن مراقبون دوليون، شكاوى أحزاب المعارضة من العملية الانتخابية بشأن شرعية العملية برمتها حيث فرضت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قيودًا على المتابعين والإعلاميين جعلت عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات تفتقر للمصداقية اللازمة، وتقديم نحو 207 شكوي بسبب منع مسئولين محليين ومنظمات حقوقية من دخول مراكز انتخابات كثيرة في اقليم أمهرة واقليم الامم الجنوبي واستخدام مليشيات وبلطجية في منعهم من الدخول

كما تم رصد تعرض المراقبين للاعتداء الجسدي في منطقة جامبيلا وولاية الامهرة وعفار، عدم اجراء انتخابات في بعض الولايات مثل سيداما واقليمي بني شنقول وجوموز وجامبيلا بسبب نقص في بطاقات الاقتراع، وهو ما اعتبره المراقبون تعارض لتلك الممارسات مع القواعد الدولية المنظمة للانتخابات الحرة والنزيهة وتضع أي نتائج تعلن عنها اللجنة محلا للشك.