أخبار عاجلة

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد -
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" -
محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي" -
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" وأوقاف صالح الراجحي توقّعان مذكرة لتفعيل القطاع غير الربحي.. غداً

Print
"الشؤون الإسلامية" وأوقاف صالح الراجحي توقّعان مذكرة لتفعيل القطاع غير الربحي.. غداً "الشؤون الإسلامية" وأوقاف صالح الراجحي توقّعان مذكرة لتفعيل القطاع غير الربحي.. غداً
تتضمن الاتفاق على التعاون في إنشاء وترميم المساجد والمدارس والمراكز الدعوية

توقّع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، غداً بمقر الوزارة في الرياض، مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل دور القطاع غير الربحي؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون المثمر بين الطرفين، وانطلاقاً من قول الله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"، كما اتفق الطرفان بتكوين لجنة مشتركة بينهما لمتابعة تنفيذ مواد المذكرة، وتقويمها ومراجعة الإنجازات المتحققة واقتراح طرق التنفيذ المناسبة.

ونصّت المذكرة على عدد من المواد للتعاون المشترك، ومنها تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وإنشاء وترميم المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، والمسابقات والأنشطة والبرامج الدعوية، والتدريب والتطوير، والطباعة والنشر والترجمة.

وحددت المذكرة الأدوار التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بالإشراف والتنفيذ للبرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها وإعداد تقرير سنوي يبين ما تم إنجازه والمعوقات والمقترحات المناسبة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تأطير التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والجهات الحكومية تتويجاً لمنظومة التكامل والتعاون مع المؤسسات المانحة والخيرية مواكبة لرؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد

تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي"

محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي"

ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات

ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات