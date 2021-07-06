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بعد بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد.. "حجازي": دخلت مرحلة القرارات المصيرية

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بعد بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد.. "حجازي": مصر دخلت مرحلة القرارات المصيرية بعد بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد.. "حجازي": دخلت مرحلة القرارات المصيرية
لفت إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي َ حقَّ الدفاع عن أمنها

بعد بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد..

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، اليوم "الخميس": "إن مصر دخلت في مرحلة القرارات المصيرية، ولا بد من التعامل مع قضية سد النهضة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: لفت "حجازي" إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تريانه مناسبًا.

ووصف إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بالموقف المتهور وغير المسؤول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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