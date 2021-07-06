نادر شوقي: عرضت نجم الإسماعيلي على الأهلي والزمالك

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أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أنه لن يتعامل مع نادي بيراميدز، في أي صفقة خلال الفترة المقبلة.

وقال نادر شوقي، في تصريحات تلفزيونية :«مستحيل أتعامل مع نادي بيراميدز في أي صفقة، لأنه لم يحترمني، الأمر ليس متعلق برمضان صبحي فقط، بل بعض الصفقات الأخرى».

واشار :«عرضت عبد الرحمن مجدي، جناح النادي الإسماعيلي على ناديي الأهلي والزمالك في بداية الموسم الحالي، من أجل ضم اللاعب»، مضيفًا :«الناديان ابديا اهتمامهما بضم اللاعب، ولكن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أوقفت المفاوضات».

وأشار:«سعيد بانضمام عبد الرحمن مجدي، لقائمة المنتخب في الأولمبياد، وتفاجأت باستبعاد محمود مرعي وعمر رضوان»