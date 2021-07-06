أخبار عاجلة

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد -
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" -
محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي" -
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

نادر شوقي: عرضت نجم الإسماعيلي على الأهلي والزمالك

Print
نادر شوقي: عرضت نجم الإسماعيلي على الأهلي والزمالك نادر شوقي: عرضت نجم الإسماعيلي على الأهلي والزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أنه لن يتعامل مع نادي بيراميدز، في أي صفقة خلال الفترة المقبلة.

وقال نادر شوقي، في تصريحات تلفزيونية :«مستحيل أتعامل مع نادي بيراميدز في أي صفقة، لأنه لم يحترمني، الأمر ليس متعلق برمضان صبحي فقط، بل بعض الصفقات الأخرى».

واشار :«عرضت عبد الرحمن مجدي، جناح النادي الإسماعيلي على ناديي الأهلي والزمالك في بداية الموسم الحالي، من أجل ضم اللاعب»، مضيفًا :«الناديان ابديا اهتمامهما بضم اللاعب، ولكن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أوقفت المفاوضات».

وأشار:«سعيد بانضمام عبد الرحمن مجدي، لقائمة في الأولمبياد، وتفاجأت باستبعاد محمود مرعي وعمر رضوان»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة الأرجنتين ..صور

المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة الأرجنتين ..صور

محمود أبو الدهب: المنتخب قادر على التأهل إلى دور الـ8 في أولمبياد طوكيو

محمود أبو الدهب: المنتخب قادر على التأهل إلى دور الـ8 في أولمبياد طوكيو

محمود أبو الدهب: المنتخب الأوليمبي «أربك» حسابات المجموعة بالتعادل مع إسبانيا

محمود أبو الدهب: المنتخب الأوليمبي «أربك» حسابات المجموعة بالتعادل مع إسبانيا