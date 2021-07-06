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تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، من تحديد وضبط قائد دراجة نارية متهم بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «بالنسية لما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة أثناء إجراء مكالمة بتقنية»فيديو كول«مع والدته، حيث فوجىء بسير دراجة نارية عكس الاتجاه وقيام قائدها بسرقة هاتفه المحمول فيما تمكنت والدته من التقاط صورة للمتهم خلال المكالمة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.