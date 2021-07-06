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استهدف مصانع وشركات عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية في القليوبية والمنوفية (صور)

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إقامة بعض الأشخاص مصانع وشركات عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتي يؤدي استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين فضلاً عن الأضرار الاقتصادية التي تتكبدها الدولة جراء تداول تلك المنتجات المغشوشة بنطاق محافظتي القليوبية، والمنوفية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدف المصنعين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت عن ضبط 6 مصانع، و3 شركات، وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة عن ضبط 200 كيلو جرام مواد خام لمخلفات بلاستيك مجهولة المصدر تحت التجهيز، و3 آلاف قطعة قطعة منتج نهائي لأدوات مائدة مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، و20،6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمطهرات كيميائية مجهولة المصدر، فضلاً عن طن مواد خام عبارة عن خام البلاستيك مجهولة المصدر.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 960 قطعة منتج نهائي مستلزمات الأحذية مجهولة المصدر ومعدة للتداول، و9،5 طن مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات تستخدم فـي تصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة، و500 كيلو جرام مواد خام لتشكيل المعادن مجهولة المصدر، و1500 قطعة منتج نهائى لتشكيل المعادن «مغشوشة» ومعدة للتداول، و200 كيلو جرام مواد خام مجهولة المصدر، إضافة إلى 50 حصيرة بلاستيك لمنتج نهائى مختلفة الأحجام والأشكال ومعدة للتداول، و21,7 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية دون بيانات ومجهولة المصدر ومعدة للتداول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

استهدف مصانع وشركات عشوائية
استهدف مصانع وشركات عشوائية
استهدف مصانع وشركات عشوائية
استهدف مصانع وشركات عشوائية

المصرى اليوم

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