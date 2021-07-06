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الداخلية تكشف ملابسات إصطدام سائق بلافته إحدى الصيدليات في الجيزة

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو إصطدام سائق بلافته إحدى الصيدليات في الجيزة الداخلية تكشف ملابسات إصطدام سائق بلافته إحدى الصيدليات في الجيزة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى لإصطدام سائق بلافته لإحدى الصيدليات بالجيزة
قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»متضمناً حادث إصطدام سيارة «ميكروباص» بلافته إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة».
وأضافت: بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الصيدلية محل الواقعة، وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع، وأضاف بأن السائق مريض ويتلقى علاج، وأثناء سيره بالسيارة قيادته إنتابته نوبة تشنجات، مما أدى إلى إصطدامه بلافته الصيدلية، ولم تحدث ثمة إصابات، وأنه لم يتهمه بشىء وقام بصرفه من المكان، ولم يحرر محضر بالواقعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية«.

المصرى اليوم

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