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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه «عندما خرح الشعب المصري بكل طوائفة في 30 يونيو، فقد خرج ليخلص البلاد من الإخوان، وكان يهدف أيضا إلى التطلع للمستقبل، وأن يسترجع امجاد الوطن».

وأضاف «جبر» خلال الندوة التي عقدها المجلس تحت عنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة» داخل مقر ماسبيرو، الثلاثاء، أن «كان الناس يبحثون عن المُنقذ، وشاءت الأقدار أن يكون الرئيس السيسي هو المنقذ، واتحدت إرادة الشعب مع الرئيس في استعادة الوطن».

وتابع: «كنا ننام على أصوات الخوف ونستيقظ على الدم، وكان يحكمنا جماعة تعلو بالوقوف فوق الدماء وليس ببناء الخير، وقد أرادت استباحة دم المصريين والتفريط في التراب الوطني وتسببت في العديد من الأزمات، ولو استمرت لاستحال توفير الخبز للشعب»، مشيرًا إلى أنه «لم يكن الخروج في ٣٠ يونيو لخلع الجماعة فقط ولكن لاستعادة الدولة الوطنية القوية وحماية شعبها، وكذلك لتفويض الرئيس في أن يبني الدولة الحديثة».

حضر الندوة الوزراء د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين.