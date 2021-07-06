أخبار عاجلة

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد -
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" -
محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي" -
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كرم جبر: «الشعب خرج في 30 يونيو ليبحث عن مُنقذ.. وشاء القدر أن يكون »

Print
كرم جبر: «الشعب خرج في 30 يونيو ليبحث عن مُنقذ.. وشاء القدر أن يكون السيسي» كرم جبر: «الشعب خرج في 30 يونيو ليبحث عن مُنقذ.. وشاء القدر أن يكون »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه «عندما خرح الشعب المصري بكل طوائفة في 30 يونيو، فقد خرج ليخلص البلاد من الإخوان، وكان يهدف أيضا إلى التطلع للمستقبل، وأن يسترجع امجاد الوطن».

وأضاف «جبر» خلال الندوة التي عقدها المجلس تحت عنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة» داخل مقر ماسبيرو، الثلاثاء، أن «كان الناس يبحثون عن المُنقذ، وشاءت الأقدار أن يكون الرئيس هو المنقذ، واتحدت إرادة الشعب مع الرئيس في استعادة الوطن».

وتابع: «كنا ننام على أصوات الخوف ونستيقظ على الدم، وكان يحكمنا جماعة تعلو بالوقوف فوق الدماء وليس ببناء الخير، وقد أرادت استباحة دم المصريين والتفريط في التراب الوطني وتسببت في العديد من الأزمات، ولو استمرت لاستحال توفير الخبز للشعب»، مشيرًا إلى أنه «لم يكن الخروج في ٣٠ يونيو لخلع الجماعة فقط ولكن لاستعادة الدولة الوطنية القوية وحماية شعبها، وكذلك لتفويض الرئيس في أن يبني الدولة الحديثة».

حضر الندوة الوزراء د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد قرار السيسي.. وزير الأوقاف: أسأل الله أن يزيده سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن

بعد قرار السيسي.. وزير الأوقاف: أسأل الله أن يزيده سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن

زياد السيسي يودع الأولمبياد رسميًا بعد هزيمته من بطل جورجيا

زياد السيسي يودع الأولمبياد رسميًا بعد هزيمته من بطل جورجيا

أول تعليق لـ«الطرق الصوفية» على توجيهات السيسي بترميم وتجديد أضرحة آل البيت

أول تعليق لـ«الطرق الصوفية» على توجيهات السيسي بترميم وتجديد أضرحة آل البيت

السيسي يتابع معدلات تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة و ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت

السيسي يتابع معدلات تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة و ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت