«الهجان» يتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي لاستغلاله في الرحلات النيلية

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أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحى غرب شبرا الخيمة لمتابعة سير العمل بالمنطقة المحيطة بقصر محمد على.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن المحافظ تفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد على بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الإنتهاء من تطويره وافتتاحه، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية.

والتقى المحافظ بمهندسي الموقع، مطالبا بدفع الأعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعًا قوميًا هامًا سيضع القليوبية على الخريطة السياحيه مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين

كما تفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد على لمتابعه اعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور قصر محمد على من أمام معهد التعاون الزراعي

ووجه المحافظ باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، موجها بدهان واجهات المباني المحيطه بقصر محمد على والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.