حمله موسعه لتجميل مدينة الحامول

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شهد مركز ومدينة الحامول، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، ورفع الإشغالات وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

حيث تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة العامة ومسح وتمهيد الطرق، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليوم من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية بالمدينة، وقرية السحايت.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، وفتح الشارع للمواطنين وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وفي سياقٍ متصل، تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، رصف طريق نمرة ٦ بالكفر الشرقي بطول ١ كم وعرض ٥ م، بالإضافة إلى رصف طريق أبوسكين كوم الحجر بطول ٥كم وعرض ٦م.