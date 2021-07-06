وكيل «تعليم القليوبية» يتفقد لجنة اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لجنة إعتذارات المعلمين عن إمتحانات الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية الصناعية الميكانيكية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة حددت حالات الإعتذار عن أعمال إمتحانات الثانوية العامة ومنها الحالات المرضية بتقرير طبى ‏حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبى العام أو أجازة بدون مرتب أومن لديها طفل رضيع حتى سنتين وغيرها من الإعذار ‏مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.‏

وأضاف وكيل الوزارة ان تقديم الإعتذارات يتم من خلال الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع

كما تفقد مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة محمد متولي الشعراوى للتأكيد على كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وتأمين المركز من قوات الأمن والتعرف على خطة ومواعيد استلام صناديق الكراسات الامتحانية من المطبعة السرية، وكذلك خطة التسليم إلى لجان سير الامتحان في المواعيد المناسبة، وإعداد الصناديق وتجهيزها بالأعداد المناسبة طبقا للتعليمات

أوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 135 لجنة منها لجنة لمدارس STEM ولجنة للمكفوفين، وذلك لاستقبال 40 ألف طالب وطالبة إلى جانب تجهيز عدد 24 استراحة للسادة المراقبين متوفر بها كافة وسائل الإعاشة.