أخبار عاجلة

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد -
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" -
محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي" -
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية تعلن تحويلات مرورىة لمدة شهر بطريق العين السخنة

Print
الداخلية تعلن تحويلات مرورىة لمدة شهر بطريق العين السخنة الداخلية تعلن تحويلات مرورىة لمدة شهر بطريق العين السخنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار


تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع طريق القطامية - العين السخنة مع طريق وصلة أم القمر مروراً من أعلى طريق القطامية وسيتم تنفيذ أعمال خاصة بجسم كوبرى وصلة أم القمر المار من أعلى طريق القطامية فى الإتجاه القادم من القاهرة إتجاه العين السخنة.

الأمر الذى يتطلب تحويل الطريق إلى الإتجاه الآخر حيث يعمل الطريق فى الإتجاه القادم من العين السخنة إتجاه القاهرة بواقع 3 حارات مرورية لكل إتجاه لمسافة 1 كيلو متر والعودة مرة أخرى عقب إنتهاء منطقة الأعمال، على أن تكون مدة التنفيذ الأعمال شهر إعتباراً من غدا على أن تكون الأعمال والتحويلات على مدار اليوم الكامل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بقصد البلطجة بطوخ

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بقصد البلطجة بطوخ

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول صعوبة امتحانات الثانوية العامة

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول صعوبة امتحانات الثانوية العامة

«روساتوم» و«موانئ دبي العالمية» توقعان اتفاقية تعاون

«روساتوم» و«موانئ دبي العالمية» توقعان اتفاقية تعاون

اليوم .. محاكمة قيادي الإخوان محمود عزت في «اقتحام السجون»

اليوم .. محاكمة قيادي الإخوان محمود عزت في «اقتحام السجون»