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حمله موسعه لنظافة وتجميل مدينة سيدي غازي

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حمله موسعه لنظافة وتجميل مدينة سيدي غازي حمله موسعه لنظافة وتجميل مدينة سيدي غازي

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شهدت مدينة سيدى غازي، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ هاني يوسف، رئيس مدينة سيدى غازي، على حملات النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها بالمدينة والقرى والتوابع.

المصرى اليوم

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