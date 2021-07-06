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فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في إنقاذ مريض من بتر ساقه

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فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في إنقاذ مريض من بتر ساقه فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في إنقاذ مريض من بتر ساقه

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية وقسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر وذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة، والتي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا على توفيرها دائماً تحت اشراف الدكتور على غويل عميد كلية الطب بقنا والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور وليد جمال عبدالمتعال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا والمستشفى الجامعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر ٩٠ عاما وإجراء الاشعة والفحوصات الطبية تبين انه كان يعنى من قصور مزمن بشرايين الطرفين السفليين وانسداد تام بالشريان الفخذي الأيسر مما كان يهدد بحدوث غرغرينة بالساق اليسري بجانب معاناته من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم حيث تقرر له فوراً التدخل بالجراحة والقسطرة التداخلية ( Hybrid Operating System ) لشرايين الطرفين السفليين وتركيب دعامتين متداخلتين بالشريان الفخذي والتي تعتبر من أحدث العمليات التي تجرى بإقليم جنوب الصعيد وإعادة الاتصال الدموي للطرف السفلى الأيسر، ووجود نبض محسوس بذلك الطرف الأيسر وانقاذ ساقه من البتر.

انقاذ ساق مريض من بتر ساقه بقنا

وأشار الدكتور محمد محمود مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي أن المريض في حالة جيدة ويتماثل للشفاء بالقسم الداخلي للمستشفى.

المصرى اليوم

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