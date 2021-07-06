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"التعاون الإسلامي" تبحث سبل تمكين المرأة في ظل جائحة

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"التعاون الإسلامي" تبحث سبل تمكين المرأة في ظل جائحة فيروس كورونا "التعاون الإسلامي" تبحث سبل تمكين المرأة في ظل جائحة
بدء الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمنظمة بالقاهرة

انطلقت أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، والذي تستضيفه جمهورية العربية تحت شعار "المحافظة مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، في العاصمة القاهرة.

ورحب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعي لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير طارق علي بخيت، بالمشاركين الذين حضروا رغم إجراءات الحد من السفر للتعبير عن مدى التزامهم بأجندة النهوض بدور المرأة وتمكينها، مشيراً إلى أن حجم المشاركة الكبيرة يعكس حرص قيادات بلدان المنظمة على العمل المشترك من أجل المساهمة في تعزيز كرامة المرأة في سائر أرجاء العالم الإسلامي وخارجه.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي توجه تحية للنساء الصامدات تحت ظروف قاسية خاصة اللائي يواصلن القيام بأدوار بطولية تحدياً للظلم والقهر والاحتلال، داعية الدول الأعضاء لمضاعفة الجهود لدعم المرأة تحت الاحتلال وفي مناطق الأزمات والحروب والنزاعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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