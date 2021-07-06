أخبار عاجلة

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد -
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" -
محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي" -
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 10971.21 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10971.21 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 10971.21 نقطة
بتداولات بلغت عشرة مليارات ريال لأكثر من 285 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 29.82 نقطة ليقفل عند مستوى 10971.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها عشرة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إم آي اس، وباعظيم، وسدكو كابيتال ريت، ونسيج، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ذيب، وأنابيب، والأهلي ريت 1، والغاز، والعقارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.67%.

وكانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، وملاذ للتأمين، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وملاذ للتأمين، وباعظيم، وذيب، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 221.28 نقطة ليقفل عند مستوى 22939.57 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1252 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول

مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

"البحرين" تدين إطلاق "الحوثي" عددًا من الطائرات المسيَّرة المفخخة تجاه السعودية

"البحرين" تدين إطلاق "الحوثي" عددًا من الطائرات المسيَّرة المفخخة تجاه السعودية

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية