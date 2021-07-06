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بتداولات بلغت عشرة مليارات ريال لأكثر من 285 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 29.82 نقطة ليقفل عند مستوى 10971.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها عشرة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إم آي اس، وباعظيم، وسدكو كابيتال ريت، ونسيج، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ذيب، وأنابيب، والأهلي ريت 1، والغاز، والعقارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.67%.

وكانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، وملاذ للتأمين، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وملاذ للتأمين، وباعظيم، وذيب، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 221.28 نقطة ليقفل عند مستوى 22939.57 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1252 صفقة.