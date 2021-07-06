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الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد
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الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"
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الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
محراب وبدروم وتوسعة.. تعرّف على عالمية "نظام المسجد النبوي الصوتي"
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الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات
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الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي
-
الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
-
الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي"
-
الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي
-
الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية
-
الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون
-
الأحد 25 يوليو 2021 11:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
وزارة الري أثيوبيا تتصرف كأن النيل ملكها وحدها!.. وحسن راتب يستأنف على التحفظ على أمواله
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 06 يوليو 2021 04:07 مساءً
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