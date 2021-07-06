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فنانة تونسية تتلقى «علقة ساخنة» من سيدات عمارتها بالقاهرة: «يخشون على أزواجهن منيّ»

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فنانة تونسية تتلقى «علقة ساخنة» من سيدات عمارتها بالقاهرة: «يخشون على أزواجهن منيّ» فنانة تونسية تتلقى «علقة ساخنة» من سيدات عمارتها بالقاهرة: «يخشون على أزواجهن منيّ»

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كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن أخطر موقف تعرضت له منذ بداية تواجدها في .

وقالت «المسعودي» أثناء استضافتها في حلقة من برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام على إذاعة «نجوم اف أم»، الثلاثاء، إنه «كنت هتقتل، لأنني أستأجرت إحدى الشقق، وكانت مشبوهة قبل أن أسكنها، وهو ما عرضني لمضايقات كبيرة، لدرجة ان أحد الأشخاص حاول قتلي لاقتناعه بأنن نفس الستأجر القديم، وتسبب ذلك في الكثير من المشاكل، وكانت تهديدات القتل تطاردني قريبًا، وفي إحدى الشقق الأخرى أخدت «علقة سخنة» من سيدات العمارة، لأنهن يخشون على أزواجهن من التعرف عليّ»، حسب قولها.

وتابعت: «دائمًا مركزة في شغلي وحياتي، لكنني وجدت في مصر كل الحب من الناس، مفيش غربة مع الشعب المصري، يطاردني الحنين لأصحابي وعائلتي واصحابي، لكني وسط أصدقاء جدد يشجعوني ويقفوا إلى جانبي، شعب كريم، هكمل هنا في مصر، مرتاحة هنا بين اهلي».

المصرى اليوم

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