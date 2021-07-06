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بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

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بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

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تستعد ميار شريف بطلة الوطني للتنس، لخوض الدور الأول من بطولة باستاد الدولية للتنس، والمقامة حاليًا بالسويد، والتي تصل جوائزها إلى 125 ألف دولار.

ومن المقرر أن تواجه ميار بطلة بريطانيا فرانسيسكا جونز، مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت ميار قد فازت بفضية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أول أمس، بعد مباراة استمرت 3 ساعات مع الأوكرانية أنا كالينينا، المصنفة 125 عالميًا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتنس.

وتأمل الفراشة المصرية في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة ترتيبها العالمى إذ تحتل ميار المركز الـ119 عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتنس.

ويذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس شهر أكتوبر الماضي، كما شاركت بتصفيات رولان جاروس مجددًا شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2020، وهي أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في التنس الأرضي

المصرى اليوم

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