وزير الزراعة يطلق منظومة كارت الفلاح في الإسكندرية والسويس والنوبارية

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع فريق عمل الوزارة المسئول عن كارت الفلاح بحضور المهندس على المنوفى رئيس هيئة المساحة المصرية وبعض قيادات الهيئة المسئولين عن المنظومة حيث تم استعراض آخر تطورات المحافظات التى لم يتم إطلاق فيها الخدمة ونسب التطبيق، بأكثر من ٨٥٪ .

أعطى وزير الزراعة تعليماته بإطلاق المنظومه فى محافظتي الإسكندرية والسويس وأيضا منطقة النوبارية وبذلك يكون قد تم إطلاق المنظومة فى كل أنحاء الجمهورية.

وقال «القصير »، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن لكارت الفلاح إيجابيات عديدة تتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي تساعد في اتخاذ القرار ورسم السياسات الزراعية وسوف يدعم المزارعين ومنظومة التحول الرقمي.

وشدد وزير الزراعة على أهمية الاستمرار فى التنسيق مع هيئه المساحة والشركة التى تدير المنظومة من خلال وزارة الإنتاج الحربى لتعظيم الاستفادة من البيانات والتقارير والتطوير المستمر لها لما يضمن تعظيم كفاءه استخدام البيانات مع وضع آليات لضمان استمرارية واستدامة المنظومة بعد إطلاقها وأيضا آليات التشغيل بما يحقق أهدافها تمشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية.