حملات مكثفة لتطهير وتعقيم برج البرلس

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شهدت مدينة برج البرلس، حملات مكثفة للتطهير والتعقيم، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الرش والتطهير والتعقيم الوقائي لمستشفي برج البرلس المركزي، ومجلس المدينة، وماكينة الصرافة ( ATM)، والمنشأت الخدمية، والشوارع المحيطة بها، وكذا الميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وفي سياقٍ متصل، تابع رئيس مدينة برج البرلس، أعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي، والصيانة الوقائية، وتغيير الأغطية التالفة لرفع كفاءة المرافق العامة بالمدينة.