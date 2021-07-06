متطوع بمعرض الكتاب يحجز 200 تذكرة لمساعدة غير القادر على الحجز إلكترونيا

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المتطوعون، هم الأكثر ظهورا في دورة المعرض الاستثنائية الـ52، حيث يتواجدون على البوابات، لفحص تذاكر دخول الزائرين، بالإضافة إلى تنظيم حركة الدخول على بوابات الصالات الاربعة، منها عدم التكدس، فضلا عن التوعية بضرورة ارتداء الكمامة، وعدم التكدس.

فيما قام المتطوعون بتسهيل حل مشكلة الحجز الاإكترونى عبر جروب الكترونى على «واتس اب»، لمساعدة غير القادرين على الحجز.

وتواصلت المصري اليوم مع محمود مصطفي احد المتطوعين للعمل الكترونيا، والذي قام بحجز اكثر من 200 تذكرة.

يقول مصطفي، إنه يتطوع سنويا لخدمة رواد معرض الكتاب، إلا أن مشاركته هذا العام جاءت مختلفة، فهى لا تستدعى تواجده داخل ارض المعرض، فمن خلال «جروب معرض الكتاب الالكترونى على الواتس اب» والموجودعلى صفحة المعرض الرسمية، يتم التواصل معه.