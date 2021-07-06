حملات للنظافه بمصيف بلطيم

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شهدت مدينة مصيف بلطيم، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

حيث تابع العميد هانى عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة العامة بمداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن إزالة الحشائش الضارة، ونظافة الجزر الوسطى، وكافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة أولاً بأول.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، إستمرار أعمال رصف الطرق بالمدينة، ووضع طبقة السن ودمجها تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت وإستكمال أعمال الرصف.