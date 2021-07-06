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مصرع رضيع سقط من أعلى سلم الطابق الأول أثناء اللعب بسوهاج

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مصرع رضيع سقط من أعلى سلم الطابق الأول أثناء اللعب بسوهاج مصرع رضيع سقط من أعلى سلم الطابق الأول أثناء اللعب بسوهاج

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لقى اليوم طفل رضيع «عام ونصف» مصرعه بدائرة مركز العسيرات، وقالت التحقيقات إنه أثناء لهوه داخل المنزل سقط من أعلى سلم الطابق الأول مما نتج عنه مصرعه.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول الطفل محمد على البالغ من العمر «عام ونصف» ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والده على. ك. ع «32 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء لهو نجله المذكور أعلي سلم المنزل بالطابق الأول إختل توزانه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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